Keno sofreu uma entorse no tornozelo durante treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Keno sofreu uma entorse no tornozelo durante treino no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 20/03/2024 12:34 | Atualizado 20/03/2024 12:44

Rio - Mais uma dor de cabeça para o departamento médico do Fluminense. O atacante Keno, de 34 anos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino desta última terça-feira (19), no CT Carlos Castilho. O jogador já iniciou o tratamento.

A lesão de Keno aumenta o número de jogadores lesionados no departamento médico tricolor. Além dele, o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Marlon, o meia Ganso e os atacantes Douglas Costa e Cano também se recuperam de problemas físicos.

Fora da fase final do Carioca, o Fluminense terá uma espécie de pré-temporada antes da estreia na Libertadores, no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima, do Peru, fora de casa. Um dos objetivos da comissão técnica é recuperar os lesionados e ter força máxima.

Keno soma seis jogos na temporada, sendo quatro pelo Campeonato Carioca e dois pela Recopa, além de um gol marcado. Contratado no ano passado, o atacante tem 59 partidas, seis gols e 13 assistências com a camisa sendo tricolor, sendo duas para os gols do título da Libertadores.