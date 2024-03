Yago é um dos destaques do Nova Iguaçu neste Campeonato Carioca - Vitor Melo / Nova Iguaçu

Yago é um dos destaques do Nova Iguaçu neste Campeonato CariocaVitor Melo / Nova Iguaçu

Publicado 20/03/2024 18:38

Rio - Um dos principais destaques do Nova Iguaçu, sensação do futebol do Rio que se classificou para a final do Campeonato Carioca, o meia Yago, que pertence ao Fluminense, vem chamando a atenção de clubes da Série B. Segundo o portal "Trivela", Vila Nova, Paysandu, Chapecoense e CRB entraram em contato com o Tricolor para sondar um possível empréstimo do meia de 22 anos até o fim da temporada.

O Fluminense enxerga um novo empréstimo de Yago com bons olhos, visando dar mais minutagem ao jogador. Entretanto, o Tricolor deseja primeiro renovar o contrato do meia, que se encerra ao final do ano, antes de emprestá-lo novamente. As conversas entre Yago e o clube das Laranjeiras devem iniciar apenas após o término do Carioca, mas a prolongação do vínculo do atleta tem grandes chances de acontecer.

O empréstimo de Yago até o Nova Iguaçu é válido até setembro, quando se encerra a Série D do Campeonato Brasileiro, competição que o clube da Baixada Fluminense disputará. Porém, com a boa campanha no Carioca e o interesse de equipes de divisões superiores do futebol nacional, é esperado que o meia retorne ao Tricolor antes do fim de seu contrato com o Nova.

Filho do ex-jogador Iranildo, Yago é um dos principais responsáveis pela surpreendente campanha do Nova Iguaçu neste Campeonato Carioca. Com três gols marcados e três assistências feitas em 12 jogos no estadual, o meia de 22 anos foi um dos melhores jogadores em campo nas duas partidas contra o Vasco, nas semifinais.