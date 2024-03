Thiago Silva é o sonho do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 19/03/2024 12:17

Paraguai - O Fluminense segue sonhando com o retorno de Thiago Silva em 2024. Na última segunda-feira (18), após o sorteio da Libertadores, na sede da Conmebol, Fred, diretor de planejamento e ídolo tricolor, revelou que o presidente Mário Bittencourt "conversa toda semana" com o zagueiro para tentar trazê-lo de volta às Laranjeiras.

"Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. Presidente (Mário Bittencourt) fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago. Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas. Não tem nada (risos). Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo. Nós amamos o Thiago e ele ama o Fluminense. Isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento", declarou Fred à ESPN.

O ex-atacante também aproveitou para analisar o grupo do Fluminense, atual campeão da Libertadores. O Tricolor terá pela frente Cerro Porteño-PAR, Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHI no Grupo A.

"Não tem grupo fácil, mas eu, Fred, não gosto de altitude. Não pegar é um bom início. Grupo difícil, com equipes de qualidade. Todos os clubes com ambiente de Libertadores, clubes competitivos. Vai ser uma primeira fase para preparar para, se Deus quiser, a gente alcançar o bicampeonato", afirmou.

Situação de Thiago Silva

Thiago tem contrato com o Chelsea até junho, quando se encerra a temporada europeia. O zagueiro não deve renovar seu contrato e ainda não começou a planejar o futuro. No entanto, já declarou em algumas oportunidades que sonha em voltar um dia ao Fluminense.