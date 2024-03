Bruno Guimarães é jogador do Newcastle United, da Inglaterra - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 21/03/2024 11:58

Rio - A seleção brasileira se prepara para iniciar um novo ciclo. O técnico Dorival Junior estreia no comando no próximo sábado (23), diante da Inglaterra, em amistoso em Wembley, em Londres. Apesar do pouco tempo de contato com o novo comandante, o meia Bruno Guimarães garantiu estar habituado ao estilo do treinador e fez uma comparação com o antecessor Fernando Diniz.

"Apesar de serem treinadores que têm o lado ofensivo muito em prática, são treinadores muito diferentes. O Diniz gosta de colocar praticamente todo o time do lado da bola. O Dorival já gosta de explorar os pontas no mano a mano e jogar em profundidade. O Diniz era diferente porque tem as suas particularidades, mas com o Dorival a gente já trabalhou bastante", disse.

"Vimos bastante vídeo do que ele (Dorival) gosta de fazer, com linha de três e de quatro, coisas que ele está planejando. Com ele, faço coisas que pratico mais no dia a dia, que são importantes para mim, coisas que estou habituado a fazer no meu clube também. Daqui para frente vocês conseguirão ver o Bruno do Newcastle na seleção brasileira porque são coisas que a gente se acostuma a fazer mais", completou.

O Brasil enfrenta a Inglaterra em amistoso no sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Nas três primeiras atividades no CT do Arsenal, o técnico Dorival Junior não deu pistas sobre o time titular, mas Bruno Guimarães é candidato a começar a partida contra a seleção inglesa. Apesar do momento ruim nas Eliminatórias, o meia do Newcastle vê a Seleção com moral.

"Onde o Brasil estiver será favorito, por toda sua história e tudo o que representa em nível mundial. A seleção brasileira nunca vai perder prestígio. Eles (ingleses) não veem a hora de jogar contra o Brasil. O prestígio a seleção brasileira jamais vai perder. São cinco mundiais e vamos em busca do sexto. É um projeto novo, estamos reformulando nossa seleção, acredito que ainda vamos dar muitos frutos", finalizou.