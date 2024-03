Bill, do Nova Iguaçu, comemora seus gols homenageando o orixá Oxóssi - Vitor Melo/NIFC

Publicado 20/03/2024 20:50

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca, o meia-atacante Bill foi alvo de intolerância religiosa após a comemoração de seu gol sobre o Vasco, que classificou o Orgulho da Baixada. Simulando um arco e uma flecha, o jogador homenageia o orixá Oxóssi, das religiões de matriz africana.

Vídeos da comemoração de Bill após o tento anotado na vitória por 1 a 0, no Maracanã, repercutiram nas redes sociais. O jogador do Nova Iguaçu fez o gesto como se estivesse disparando flechas e disse: "Nunca foi sorte, sempre foi meu pai Oxóssi".

Isso, no entanto, foi motivo para ataques de intolerantes religiosos, que, nas redes sociais, chamaram Bill de "macumbeiro" em tom pejorativo e atrelaram as atuações do jogador como "pacto com o diabo". Em entrevista ao site "ge", o camisa 10 do Nova Iguaçu pediu respeito.

Comentários intolerantes atacando Bill, jogador do Nova Iguaçu Reprodução

"A comemoração representa minha mudança como ser humano. Eu morri para o mundo e renasci para o meu lado espiritual. Eu me sinto muito melhor. A fé está em todas as áreas da minha vida, no lado profissional, pessoal, psicológico. A importância é máxima. É uma coisa que vou continuar fazendo, vou levar para o resto da vida. E quem não gostar, vou fazer o quê? Só precisam me respeitar", disse.

Bill terá mais duas oportunidades de celebrar gols em homenagem a Oxóssi, nos jogos de ida e volta contra o Flamengo pela grande final do Estadual. Para o ponta do Orgulho da Baixada, os casos de preconceito serão erradicados na medida em que as manifestações continuem acontecendo.

"A gente só vai conseguir combater se continuar tendo cada vez menos vergonha de quem nós somos, do que nós somos. Isso serve para qualquer situação: intolerância religiosa, racial. Fica um pouco um sentimento de tristeza pela intolerância das pessoas. Mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla porque um dia essa situação acaba."