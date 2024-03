Pintura estampa a frase 'brigue como seus torcedores' e mostra momento em que o lateral soca um dos torcedores rivais - Reprodução / Internet

Pintura estampa a frase 'brigue como seus torcedores' e mostra momento em que o lateral soca um dos torcedores rivaisReprodução / Internet

Publicado 20/03/2024 19:05

Turquia - A vitória do Fenerbahçe sobre o Trabzonspor, por 3 a 2, no último domingo (17), ficou marcada por uma briga generalizada entre os ultras da equipe perdedora com os jogadores do time visitante . O lateral nigeriano Bright Osayi-Samuel revidou o ataque dos rivais e ganhou homenagem da torcida: uma pintura em uma rua da Turquia.

O atleta não se intimidou e trocou socos com alguns torcedores do Trabzonspor. A cena viralizou pelo mundo inteiro e o lateral virou xodó da torcida do Fenerbahçe. Alguns dias depois da briga, o momento em que Osayi se defende dos invasores foi parar nos muros como forma de homenagem.

Entretanto, o nigeriano pode receber longa suspensão pelo envolvimento na confusão. Segundo a imprensa turca, ele corre o risco de ser punido e ficar fora por até dez partidas. Além disso, tem chances de enfrentar novas sanções e ser encaminhado para o Comité Disciplinar da Federação Turca de Futebol (TFF).