Sorteio dos grupos de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris - Julien de Rosa/AFP

Sorteio dos grupos de futebol dos Jogos Olímpicos de ParisJulien de Rosa/AFP

Publicado 20/03/2024 17:44

Paris - No sorteio realizado nesta quarta-feira, 20, a Fifa definiu os grupos do futebol masculino das Olimpíadas de Paris. Atual bicampeã, a seleção brasileira masculina não conseguiu a classificação e ficará de fora desta edição dos Jogos. A América do Sul estará representada por Argentina e Paraguai.

Cabe ressaltar que ainda faltam definir quatro seleções - uma de cada grupo. Elas serão conhecidas a partir dos torneios pré-olímpicos dos respectivos continentes.

VEJA COMO FICOU

Grupo A: França, Estados Unidos, África/Oceania e Nova Zelândia.

Grupo B: Argentina, Marrocos, Ásia 3 e Ucrânia.

Grupo C: Ásia 2, Espanha, Egito e República Dominicana.

Grupo D: Ásia, Paraguai, Mali e Israel.

AGENDA

Os jogos da primeira rodada estão previstos para o dia 24 de julho (quarta-feira). Já a grande final está marcada para o dia 9 de agosto (sexta-feira).