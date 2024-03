Lewis Hamilton disputa última temporada pela Mercedes antes de ir para a Ferrari - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 20/03/2024 17:38

Rio - Maior campeão de todos os tempos da Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (20) sobre o conflito na Faixa de Gaza, na Palestina. O piloto da Mercedes, de 39 anos, fez menção ao Ramadã, principal celebração do Islã, mandou "amor e apoio" aos palestinos e pediu o cessar-fogo da guerra.

"Enviando todo meu amor e apoio para todas as pessoas na Palestina que estão passando seu período sagrado encarando o perigo, perdas e de coração partido. Em um mês tão sagrado para muitos na região, devemos continuar pedindo por um cessar-fogo permanente, e o retorno dos reféns, para que as famílias possam estar juntas e serem libertas da constante ameaça de destruição e violência. Cessar-fogo agora", disse Hamilton.

O Ramadã, principal celebração do Islã, motivou a Fórmula 1 antecipar os GP's do Bahrein e Arábia Saudita para o sábado. Na categoria, a corrida é tradicionalmente realizada no domingo. Hamilton ficou em sétimo e nono lugar, respectivamente, e atualmente ocupa o nono lugar na classificação do Mundial de pilotos. Em 2025, o britânico vai defender a Ferrari.

O conflito na Faixa de Gaza acontece desde outubro de 2023. No último domingo, as negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas por um cessar-fogo foram retomadas. O primeiro-ministro do Catar e autoridades do Egito também participam das conversas. A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou na última segunda-feira (19) que o número de pessoas passando fome na região pode subir para mais de um milhão caso Israel resolva invadir a cidade de Rafah, no sul de Gaza.