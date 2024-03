Casemiro - Oli Scarff/AFP

Publicado 20/03/2024 16:59

Londres - Um dos líderes recentes da Seleção, Casemiro não pôde defender o Brasil na data Fifa do mês de março, mas fez questão de viajar até Londres para visitar o grupo. O volante conversou com os jogadores e membros da comissão técnica de Dorival Júnior no hotel onde a delegação brasileira está hospedada.



Dorival Júnior, aliás, chegou a convocar Casemiro para os compromissos da seleção brasileira nesta data Fifa. O volante, porém, precisou ser cortado no último sábado, 16 , por causa de lesão. Assim, Pepê, do Porto, foi chamado para substituí-lo.

Nesta data Fifa, o Brasil fará amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus), Wendell (Porto) e Yan Couto (Girona);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Galeno (Porto), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).