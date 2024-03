Courtois em treino do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Courtois em treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 20/03/2024 15:59

Espanha - Nesta quarta-feira, 20, o goleiro Thibaut Courtois passou por uma cirurgia para tratar uma ruptura que sofreu no menisco interno do joelho direito . Em nota, o Real Madrid informou que o procedimento foi bem sucedido.

"Nosso jogador Thibaut Courtois foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar de uma ruptura no menisco interno do joelho direito, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Courtois iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias", diz o boletim do clube espanhol.

Courtois sofreu a lesão durante o treino da última terça-feira, 19 . O jornal "Marca", da Espanha, chegou a noticiar que o goleiro deixou a atividade chorando.

Ele, aliás, sequer estreou pelo Real Madrid na temporada 2023/24. Courtois sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto do ano passado e, precisou passar por cirurgia na época.

O goleiro só retornou aos treinos no mês passado. Assim, havia a possibilidade de Courtois estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. Agora, é possível que o retorno fique apenas para a próxima temporada.