Premier League é a principal liga do futebol inglês e uma das maiores do mundo - Justin Tallis / AFP

Publicado 20/03/2024 15:37

Rio - O governo do Reino Unido apresentou nesta terça-feira (20) ao Parlamento o projeto da "Lei de Governança do Futebol". O objetivo é estabelecer um órgão regulador independente do futebol, com influência sobre a distribuição das receitas das competições e com poder de punir maus proprietários dos clubes da Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

O órgão independente terá o dever de verificar a saúde financeira dos clubes e a capacidade deles de demonstrar "práticas financeiras sólidas", na hora de autorizar o licenciamento. Além disso, terá que investigar a origem do dinheiro de um potencial comprador de participações em clubes e também garantirá que os torcedores serão consultados sobre as principais questões que afetam os clubes.

Já em casos de reprovação no teste de proprietários e diretores, o órgão independente terá o poder de tirar de determinados proprietários o direito de administrar os clubes, forçá-los a vender suas participações, ou até mesmo bani-los. Mais detalhes serão decididos durante o trâmite junto aos parlamentares.

Caso a "Lei de Governança do Futebol" seja aprovada, o órgão independente terá o poder de impor um acordo financeiro entre a Premier League e a English Football League (EFL), que cuida de divisões inferiores, sobre o financiamento da pirâmide. Em nota, a Premier League disse que iria estudar a lei e trabalhar em conjunto com o governo e parlamentares.