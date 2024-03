Galeno pretende guardar num quadro a camisa de sua estreia pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Galeno pretende guardar num quadro a camisa de sua estreia pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2024 14:17

vestir a camisa do Brasil, o atacante do Porto já planeja guardá-la após utilizar nos amistosos contra Inglaterra, no sábado (23) e Espanha, no dia 26.

Uma das novidades na seleção brasileira de Dorival Júnior , Galeno teve que fazer a escolha entre dois países e não se arrepende de dizer 'não' a Portugal. Ao seguir o sonho de criança decontra Inglaterra, no sábado (23) e Espanha, no dia 26.

"Pode ter certeza de que vai estar marcada na minha vida, estará bem guardada para mostrar para meus filhos e meus netos que representei meu país", afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20).



está há nove anos em Portugal, onde se naturalizou em 2022. Um dos destaques do Porto nesta temporada, o jogador de 26 anos

Nascido em Barra da Corda, no Maranhão, Wenderson Galeno, onde se naturalizou em 2022. Um dos destaques do Porto nesta temporada, o jogador de 26 anos conversou com o técnico da seleção europeia, Roberto Martínez , e reafirmou o desejo de jogar na seleção brasileira, uma escolha da qual não se arrepende.

"Minha ficha até hoje não caiu, não acredito que estou aqui com esses grandes jogadores. Tive aquela reação de chorar, ligar para minha família, estou muito feliz de estar aqui. Nunca imaginava que estaria representando meu país, todo mundo tem que acreditar nos seus sonhos, nada é impossível. É um orgulho para mim, pode ter certeza que não vou sair daqui mais. Vou seguir dando meu máximo para voltar e honrar essa camisa", disse.



Pouco conhecido no Brasil, onde jogou pelo Trindade e Grêmio de Anápolis, ambos de Goiás, Galeno foi para Portugal com apenas 19 anos e se firmou de vez no Porto nas últimas duas temporadas, com 28 gols e 17 assistências em 90 partidas.



"Muita gente não vê o campeonato português. Todo mundo sabe que não é muito visto no mundo, mas pode ter certeza de que lá tem grandes jogadores, é uma competição muito boa. O que podem esperar de mim é que vou dar meu máximo na Seleção, sei que não será fácil, mas estarei de corpo e alma para defender a seleção", disse, apresentando também suas características:



"Sou forte no 1 x 1, gosto de defender e ajudar meus companheiros. Pode ter certeza de que em campo vou dar meu máximo, suar essa camisa da Seleção".