Kyllian Mbappé, do PSG, deve se juntar ao Real Madrid no segundo semestre de 2024AFP

Publicado 20/03/2024 20:15

Espanha - Atual presidente da LaLiga, Javier Tebas concedeu entrevista e falou sobre o provável acordo entre Real Madrid e o astro francês Kylian Mbappé. O mandatário, que representa o Campeonato Espanhol, afirmou que o Santiago Bernabéu é o melhor ambiente para o atacante, atualmente no Paris Saint-Germain.

Aos 25 anos, Mbappé tem contrato com o PSG até junho deste ano, quando acaba a temporada europeia, e já comunicou ao clube francês que não irá renovar seu vínculo. As questões financeiras, para Javier Tebas, não serão um impasse na transação.

"O Real Madrid tem muito Fair Play para contratar Mbappé e outro jogador. Não foi o valor que combinaram com Mbappé, porque estou convencido de que já fecharam, os jornalistas que cobrem o Madrid já dão como certo. A Premier League, que é o outro mercado que ele poderia ir, está em um momento, e estará por um tempo, se organizando com o Fair Play Financeiro, vimos no mercado de transferência de janeiro", disse, em entrevista à emissora espanhola "Bloomberg".

"Mbappé tem que estar na Espanha e o único lugar onde pode estar na Espanha é o Real Madrid. O Real Madrid tem Fair Play suficiente para contratar Mbappé", completou.

Na atual temporada, Mbappé já soma 38 gols e oito assistências em 37 partidas pelo Paris Saint-Germain.