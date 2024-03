Jogadoras do Brasil sonham com primeiro ouro olímpico da história do país no futebol feminino - Lucas Figueiredo / CBF

Jogadoras do Brasil sonham com primeiro ouro olímpico da história do país no futebol femininoLucas Figueiredo / CBF

Publicado 20/03/2024 18:00

Paris - Através de sorteio realizado nesta quarta-feira (20), a seleção brasileira feminina conheceu suas adversárias na fase de grupos do torneio de futebol das Olimpíadas de Paris. O Brasil está no Grupo C, ao lado da atual campeã mundial Espanha e do Japão. A outra adversária das brasileiras sairá da disputa entre Nigéria e África do Sul, pelas eliminatórias da África.



O futebol feminino terá início no dia 25 de julho - véspera da cerimônia de abertura das Olimpíadas - e terá partidas em sete cidades francesas. A grande decisão da medalha de ouro será no dia 10 de agosto, no estádio Parc des Princes, em Paris.



O Brasil vai estrear em Bordeaux, dia 25, contra Nigéria ou África do Sul. O segundo jogo, dia 28, será contra o Japão, no Parc des Princes. A partida contra a Espanha será dia 31, novamente no Stade de Bordeaux.



As duas melhores seleções de cada grupo avançarão às quartas de final. Além das líderes, as duas terceiras colocadas com melhor campanha passarão de fase.

O Brasil tem duas pratas olímpicas, conquistadas em Atenas-2004 e Pequim-2008. Na última disputa, em Tóquio-2020, a Seleção caiu para o Canadá nas quartas de final.

Confira os grupos do futebol feminino:

. Grupo A - França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia

. Grupo B- Estados Unidos, Alemanha, Austrália e África 2 (Zâmbia ou Marrocos)

. Grupo C - Espanha, Japão, Brasil e África 1 (Nigéria ou África do Sul)