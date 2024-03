Nova camisa da seleção brasileira terá o escudo centralizado - Divulgação/Nike

Nova camisa da seleção brasileira terá o escudo centralizadoDivulgação/Nike

Publicado 20/03/2024 21:35 | Atualizado 20/03/2024 21:37

Rio - A seleção brasileira já sabe com quais uniformes enfrentará cada adversário nesta data Fifa. O Brasil enfrentará a Inglaterra com a nova camisa azul. Já contra a Espanha, a Canarinho estará com a amarela. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

A Nike, fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, apresentou os novos uniformes na última segunda-feira, 18 . A principal novidade é o retorno do escudo centralizado após 20 anos.

AGENDA



O Brasil enfrentará a Inglaterra neste sábado, 23, no Wembley Stadium. Posteriormente, na terça-feira, 26, encara a Espanha no Santiago Bernabéu.