Nesta temporada, Galeno tem 13 gols e 11 assistências em 37 jogos pelo Porto - Miguel Riopa / AFP

Nesta temporada, Galeno tem 13 gols e 11 assistências em 37 jogos pelo PortoMiguel Riopa / AFP

Publicado 15/03/2024 12:27

lista de 32 portugueses, incluindo Cristiano Ronaldo, chamados por Roberto Martínez. Galeno chamou a atenção dos técnicos da seleção brasileira e de Portugal mas pesou a vontade dele de jogar pelo Brasil. Por isso, o atacante do Porto, que tem dupla cidadania e foi convocado por Dorival Júnior , não está na

Apesar da convocação para a seleção brasileira, havia expectativa de que Galeno pudesse estar também na de Portugal, o que o faria tomar uma decisão definitiva. Entretanto, ele conversou com o técnico de Portugal e deixou claro que queria defender o país onde nasceu.

"Acompanhamos Galeno durante o último ano, mas agora precisamos respeitá-lo. Falei com ele e me disse que gostaria de jogar pelo Brasil. Desejo o melhor para ele, mas precisamos de jogadores que têm a nossa seleção no coração", afirmou Roberto Martínez.



Galeno ficou fora da lista inicial de Dorival Júnior, mas foi chamado após o corte de Gabriel Martinelli, do Arsenal. O atacante de 26 anos tem se destacado pelo Porto na atual temporada, com 13 gols e 11 assistências em 37 partidas.