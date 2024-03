Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 15/03/2024 11:02

A Real Federação Espanhola de Futebol divulgou, na manhã desta sexta-feira (15), a lista de jogadores convocados para os amistosos contra Colômbia, dia 22, em Wembley, e Brasil, dia 26, no Santiago Bernabéu. O treinador Luis de la Fuente chamou 26 jogadores no total para as partidas.

A maior novidade entre os convocados é o zagueiro Cubarsí, de 17 anos, que estreou na Liga dos Campeões sendo o melhor jogador da classificação do Barcelona às quartas de final. É a primeira convocação dele para a seleção principal. Outro estreante é Vivian, defensor do Athletic Bilbao.

A lista foi a última convocada por de la Fuente antes da oficial para a Eurocopa 2024. A competição será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. A Espanha está no grupo B, ao lado de Albânia, Croácia e Itália.

Confira os convocados da Espanha:

Goleiros - Álex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal) e Unai Simón (Athletic Bilbao);



Defensores - Carvajal (Real Madrid), Gayà (Valencia), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Jesús Navas (Sevilla), Laporte (Al-Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Pau Cubarsí (Barcelona), Pau Torres (Aston Villa), Pedro Porro (Tottenham) e Vivian (Athletic Bilbao);



Meio-campistas - Alex Baena (Villarreal), Fabián Ruiz (PSG), Merino (Real Sociedad), Rodrigo (Manchester City), Sancet (Athletic Bilbao) e Zubimendi (Real Sociedad);



Atacantes - Dani Olmo (RB Leipzig), Gerard Moreno (Villarreal), Joselu (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Morata (Atlético de Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Oyarzabal (Real Sociedad) e Pablo Sarabia (Wolverhampton).