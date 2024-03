Xabi Alonso está fazendo grande trabalho no comando do Bayer Leverkusen - Ina Fassbender / AFP

Publicado 20/03/2024 14:39

Alemanha - O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, está otimista com a permanência de Xabi Alonso no time alemão. O dirigente reforçou que a relação do espanhol com o clube é ótima, não tendo motivos para a sua saída.

"Ele tem contrato até 2026, e não há motivos para duvidar que ele permanecerá no clube. No futebol, nunca se sabe o que vai acontecer, mas tenho muita confiança (na permanência). Temos uma boa relação.", disse o CEO da equipe alemã.

Fazendo um trabalho espetacular no comando do Bayer Leverkusen, o treinador espanhol está invicto na temporada, colecionando 33 vitórias e cinco empates até aqui. O clube alemão é líder isolado do Campeonato Alemão, tendo a chance de conquistar o torneio pela primeira vez em sua história, está na semifinal da Copa da Alemanha e nas quartas de final da Liga Europa.

O nome de Xabi Alonso será um dos mais comentados ao fim da temporada no mercado europeu. Ele tem sido constantemente ligado ao cargo de treinador no Bayern de Munique e no Liverpool, que irão ficar sem técnico no meio do ano.

Aliado ao ótimo trabalho que está fazendo, a identificação do espanhol em ambos os clubes é grande. Ele foi jogador dos Bávaros de 2014 a 2017, e dos 'Reds', de 2004 a 2009, onde conquistou a Liga dos Campeões, em 2005, e é ídolo.