Luis Rubiales é o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) - Gabriel Bouys / AFP

Publicado 20/03/2024 13:34

Espanha - Em uma ação que tem por finalidade a investigação de corrupção e lavagem de dinheiro, a polícia da Espanha invadiu, nesta quarta-feira, os escritórios da federação espanhola de futebol e do ex-presidente da entidade, Luis Rubiales. No alvo dos agentes, está um possível acordo que envolveu a disputa da Supercopa da Espanha deste ano na Arábia Saudita. O título do torneio ficou com o Real Madrid, que goleou o Barcelona por 4 a 1, em janeiro deste ano.