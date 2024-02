Xabi Alonso é o treinador do Bayer Leverkusen - Ina Fassbender / AFP

Publicado 19/02/2024 14:09

Líder da sensação do futebol alemão, o Bayer Leverkusen pode ver o seu treinador indo comandar o principal rival na próxima temporada. Segundo o portal "The Athletic", o espanhol Xabi Alonso pode trocar os "Leões" pelo Bayern de Munique na próxima temporada.

O clube bávaro vive uma grande crise, com três derrotas seguidas e com um clima interno bastante tenso. Sabendo disso, o cargo do atual treinador da equipe, Thomas Tuchel, está em risco e Xabi Alonso seria o nome preferido da diretoria do clube para assumir tal função.

O Bayern de Munique, entretanto, não é o único clube que deseja a contratação de Xabi Alonso para a próxima temporada. Barcelona e Liverpool, que não terão Xavi e Jürgen Klopp como treinadores em 2024/25, também demonstraram interesse na contratação do ex-volante espanhol.

Xabi Alonso faz uma campanha histórica com o Bayer Leverkusen. O clube está invicto na temporada, com 28 vitórias e quatro empates em 32 jogos, é o líder do Campeonato Alemão e também está vivo na Liga Europa e na Copa da Alemanha. Sabendo disso, o nome do espanhol é tratado como um dos principais treinadores do mundo para os próximos anos;