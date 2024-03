Ramon Diaz - Leandro Amorim/vasco

Publicado 20/03/2024 13:46

Rio - Além de buscar a contratação de um volante e um atacante, o Vasco também se esforçará para não perder nenhum jogador do atual elenco para a disputa do Brasileirão. A manutenção do grupo é um desejo do técnico Ramón Díaz e de sua comissão técnica. A informação foi dada pela "Itatiaia".

O treinador argentino e seus auxiliares entendem que o Cruz-Maltino tem um elenco enxuto, e que saídas neste momento podem ser prejudiciais para o restante da temporada. A ideia é contar com todos os jogadores para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Apesar de seus planos, Ramón Díaz já deixou claro que quem não quiser seguir no clube está liberado para buscar um novo destino. Foi assim com Orellano, que se transferiu para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

O Vasco sabe que, com a abertura da janela nacional no dia 1º de abril, receberá consultas por jogadores que não estão sendo aproveitados. São os casos do zagueiro Maicon, que despertou o interesse do Vitória, mas a negociação não avançou, e do atacante Serginho, que também foi sondado por alguns clubes.

Após a eliminação do Carioca, o Vasco ficará quase um mês sem jogar. O Cruz-Maltino só voltará a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, quando enfrentará o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão, em data e horário que ainda serão definidos pela CBF.