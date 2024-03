Vasco e Corinthians negociam amistoso antes da estreia no Brasileirão - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/03/2024 16:10

Eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco já planeja como será o período de quase um mês que ficará sem jogos oficiais. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o clube carioca negocia a realização de um amistoso com o Corinthians durante esse tempo. Rio -De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa,durante esse tempo.

Ainda não é certo que o duelo com o time paulista aconteça, mas as equipes estão buscando um ajuste de datas. Além do Corinthians, o Vasco já planeja também amistosos contra times de menor expressão.

O Vasco só voltará a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, quando enfrentará o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão, em data e horário que ainda serão definidos pela CBF.