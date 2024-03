Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 19/03/2024 16:58

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca na semifinal pelo Nova Iguaçu, o Vasco quer aproveitar ao máximo o tempo que terá até a estreia no Brasileirão. Para isso, o clube pretende realizar uma intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Atenção, Vascaínos!".

Por conta da data Fifa e da eliminação precoce no Carioca, a equipe de Ramón Díaz ficará quase um mês sem jogar. O próximo jogo será no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, contra o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão, em data e horário que ainda serão definidos pela CBF.

Até lá, o técnico argentino terá a missão de fazer ajustes na equipe. Nos dois jogos da semifinal do Carioca, o Vasco jogou pior do que o Nova Iguaçu, que teve chances claras para vencer as duas partidas. Além disso, o sufoco para se classificar diante do Água Santa, na Copa do Brasil, também acendeu o alerta na Colina.

Enquanto não volta a campo, o Vasco segue trabalhando fora dele. O clube quer fechar a contratação de um volante até o início do Brasileirão , desejo que já foi expressado publicamente pelo técnico Ramón Díaz. Apesar da janela do exterior já ter se fechado, os clubes brasileiros poderão contratar jogadores que atuam no Brasil e inscrevê-los entre os dias 1 e 19 de abril. Para isso, eles precisam ter disputado algum estadual.