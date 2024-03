Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco

Publicado 18/03/2024 13:13

Até lá, o clube espera já ter fechado a contratação de um volante, posição que já busca reforçar há algum tempo. Rio - Eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco agora terá um mês para trabalhar de olho na estreia do Brasileirão., posição que já busca reforçar há algum tempo.

A derrota do último domingo (17) para o clube da Baixada aumentou ainda mais a pressão por contratações, tanto da torcida quanto do técnico Ramón Díaz. Após a eliminação, o treinador deixou claro que deseja ter mais um volante no elenco.



“Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer”, afirmou Ramón.

A tendência, porém, é que o Vasco não faça um grande investimento para buscar novos jogadores. Só neste ano, o Cruz-Maltino já investiu mais de R$ 100 milhões em reforços e a ideia da 777 é não abrir os cofres sem um limite.

Nos últimos dias, o Vasco já vem monitorando alguns nomes no mercado nacional. Apesar da janela do exterior já ter se fechado, os clubes brasileiros poderão contratar jogadores que atuam no Brasil e inscrevê-los entre os dias 1 e 19 de abril. Para isso, eles precisam ter disputado algum estadual.

Após a eliminação do Carioca, o Vasco só voltará a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril. Na estreia do Brasileirão, o Gigante da Colina enfrentará o Grêmio, em São Januário, em data e horário que ainda serão definidos pela CBF.