Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil enfrenta a Inglaterra no sábado (23), às 16h (de Brasília), em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2024 14:45 | Atualizado 20/03/2024 14:48

Londres - Treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior começou a pensar a equipe titular para o amistoso contra a Inglaterra, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley. Apesar disso, ele permitiu que os jornalistas acompanhassem somente o aquecimento dos jogadores nesta quarta-feira (20).

Na última segunda, o comandante não pôde contar com todos os convocados à disposição. Já na terça, quando realizou o primeiro treino com a Seleção completa , promoveu trabalhos específicos com atletas de defesa e ataque, mas sem dividir reservas e titulares.