Dorival Junior comandou o primeiro treino com a Seleção completaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 19/03/2024 15:28

Rio - O técnico Dorival Junior comandou nesta terça-feira (19) o primeiro treino com todos os jogadores à disposição. Na atividade realizada no CT do Arsenal, em Londres, na Inglaterra, o treinador começou a esboçar o time que deve enfrentar a seleção inglesa e a Espanha, nos dias 23 e 26, respectivamente.

Dorival tem adotado sigilo quanto a escalação para a partida de estreia. O treinador comandou uma atividade específica com meias e atacantes, enquanto o auxiliar Pedro Sotero e o gerente Juan foram com os defensores para outro campo.

O treinador teve problemas com cortes em relação a lista inicial. O goleiro Ederson, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli foram cortados por lesão. Para os lugares deles foram convocados Léo Jardim, Fabrício Bruno, Bremer, Pepê e Galeno.

A seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, no próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. No dia seguinte, a delegação embarca para Madri, onde encara a Espanha, terça-feira (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu.