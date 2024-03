Richarlison está de volta à Seleção após ficar fora da última convocação - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/03/2024 14:28

a importância dos atletas cuidarem da saúde mental e revelou que foi salvo pela terapia. Ele precisou buscar ajuda no fim do ano passado, em meio às críticas, quando, segundo ele, chegou ao "fundo do poço". Inglaterra - Richarlison celebrou o retorno de uma psicóloga à seleção brasileira após 10 anos. Em coletiva nesta terça-feira (19), em Londres, o atacante destacouEle precisou buscar ajuda no fim do ano passado, em meio às críticas, quando,

"Minha fala foi muito importante até para o pessoal da Seleção. Quando cheguei aqui já vi a psicóloga, nunca teve isso antes aqui. Foi importante. E o carinho que recebi das pessoas, a gente sabe o preconceito que tem quando a pessoa fala que está procurando ajuda, eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais. Como jogador da Seleção, que tem voz ativa, falo para as pessoas procurarem mesmo porque ajuda. Posso falar porque salvou minha vida", disse Richarlison.

"Salvou minha vida de uma hora para a outra, estava no fundo do poço mesmo, sabe? É importante a seleção ter um psicólogo para ajudar os atletas. Só a gente sabe a pressão que sofre, não só dentro, mas também fora de campo. Eu mesmo sofri mais fora de campo. É importante ter um psicólogo perto da gente", completou.

Após ficar fora da última convocação no ano passado, para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias, Richarlison celebrou a nova oportunidade na Seleção e disse estar pronto para aproveitá-la.

"Eu passei meses de dificuldade por dores no meu púbis, muitos aqui na seleção viram, eu nem conseguia chutar a bola para o gol direito. Graças a Deus eu fiz essa operação, operei os dois lados do púbis, hoje me sinto 100%, voltei voando na Premier League, ajudando meu clube. Meses atrás, quando não fui convocado para a Seleção, falei numa entrevista que voltaria para a Seleção, trabalhei muito durante esses dias, hoje estou aqui feliz e consegui dar a volta por cima", afirmou o Pombo.

A seleção brasileira fará dois amistosos na Europa nesta data Fifa. A equipe de Dorival Júnior enfrenta a Inglaterra, no dia 23, em Wembley, em Londres, e depois encara a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.