Jim Ratcliffe é um dos homens mais ricos do Reino UnidoAFP

Publicado 19/03/2024 14:27

O novo coproprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe, afirmou que sua estratégia para devolver o clube ao topo do futebol inglês não passa pela contratação de grandes estrelas como o meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid.

Ratcliffe comprou recentemente 25% das ações do United por 1 bilhão de libras esterlinas (R$ 6,3 bilhões na cotação atual) e assumiu o controle da política esportiva do clube.

Com os 'Red Devils' sem conquistar títulos importantes há anos e em dificuldades na segunda temporada com o técnico Erik ten Hag (atualmente na sexta posição do Campeonato Inglês), os torcedores esperavam que a chegada do multimilionário, proprietário da companhia petroquímica Ineos, representaria uma grande injeção econômica para fazer grandes contratações na próxima janela de transferências.

Em um podcast do ciclista da Ineos (equipe que também pertence a Ratcliffe) Geraint Thomas, o empresário de 71 anos foi perguntado sobre a possibilidade de contratar o astro inglês Jude Bellingham.

"É um grande jogador, mas não é o nosso objetivo. A solução não é gastar grandes quantidades de dinheiro em alguns poucos jogadores", respondeu Ratcliffe.

"Isso já foi feito. Se olharmos para os últimos dez anos, muito dinheiro foi gasto em jogadores. A primeira coisa a fazer é colocar as pessoas certas nos cargos adequados para administrar e dirigir o clube", acrescentou.

"E garantir que seja feito o recrutamento correto. É uma parte vital do futebol atual", afirmou.

Mais adiante na intervista, foi proposto a Ratcliffe fazer uma escolha entre contratar Kylian Mbappé para o Manchester United ou o duas vezes campeão do Tour de France Tadej Pogacar para a Ineos: "Prefiro contratar o próximo Mbappé do que gastar uma fortuna comprando sucesso".

"Não é muito inteligente comprar Mbappé. Todo mundo pode perceber isso. É mais difícil encontrar o novo Mbappé, o próximo Bellingham ou o novo Roy Keane", disse.

Ratcliffe confirmou que tanto Dave Brailsford, artífice das grandes conquistas da Ineos no ciclismo, quanto o espanhol Omar Berrada, que até recentemente estava no Manchester City, serão os dois pilares da política esportiva do United.