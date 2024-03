Zico posa ao lado de estátua de cera no AquaRio - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 10:51 | Atualizado 19/03/2024 12:02

Zico agora tem uma estátua de cera, a primeira dele no Brasil. O Galinho de Quintino esteve presente no lançamento nesta terça-feira (19), no Museu de Cera Dreamland, no AquaRio.



A peça de 40 kg retrata Zico em 1981 e foi feita em um ateliê em Londres. O processo levou cerca de um ano e meio, e contou com 250 fotos do ídolo rubro-negro, além de mais de 300 poses.

"Momentos como esse são muito emocionantes. Tudo que procurei fazer na minha carreira valeu a pena. Foram muitos anos de futebol, com muito amor e dedicação. Costumo dizer que toda homenagem é gratificante quando ainda estamos aqui na Terra. Estou muito agradecido", disse o ídolo do Flamengo, que não escondeu sua emoção durante o evento.

"Uma das coisas mais importantes para mim é que essa homenagem está sendo no meu estado. Muitas vezes, vocês não fazem ideia do que o Rio representa. Quando as pessoas nos recebem lá fora, seja no Japão, na Turquia, na Itália... em todos os lugares que passei, a galera sempre falava: o Zico do Rio de Janeiro", completou.

Ao observar a estátua, antes de se despedir do evento, o Galinho ainda afirmou: "Eu queria uma fisionomia do que representava aquele Mundial para a gente. Com fome de querer ganhar"



Zico é outro ídolo do futebol representado no museu, que também 'tem' Messi como uma das atrações.



A peça de cera de Zico é mais uma homenagem que ele recebe no Rio. Ele já possui duas estátuas de bronze no Flamengo, uma na sede da Gávea e outra no Ninho do Urubu.



Além disso, o ex-jogador ganhará outra estátua no bairro onde cresceu, Quintino, como anunciado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes em 2023.



O ingresso para o Museu de Cera Dreamland do AquaRio custa R$59. São mais de 30 personagens e personalidades históricas, assim como atores e músicos, entre outros.