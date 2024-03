Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/03/2024 16:10

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre a busca do clube por um terreno para a construção do estádio próprio. Em entrevista à ESPN, ele confirmou que já teve reuniões com a Caixa e destacou que o terreno do antigo Gasômetro é a prioridade do Fla. Ainda de acordo com Landim, caso isso não seja possível, o Rubro-Negro tem duas outras opções.

"É público que o Flamengo vem fazendo análises para a compra daquele terreno. Já tivemos reuniões com a Caixa Econômica Federal, que é gestora do fundo que é dono do terreno. Já demonstramos nosso interesse, existem, vamos dizer assim, trabalhos adicionais que ficaram de ser feitos ao longo dos próximos dias, em reuniões para demonstrar alguns dos pontos que nós defendemos junto à Caixa", disse Landim.

"É um trabalho em andamento. Eu espero que acabe tendo sucesso, porque é um terreno que escolhemos como nossa prioridade. Existem (opções). Existem duas outras opções que a gente tem, mas, de fato, lá é nossa opção. Se por ventura não conseguirmos, vamos passar para a segunda opção", completou.

CENÁRIO

Para conseguir a cessão do terreno do antigo Gasômetro, perto da Rodoviária Novo Rio, o clube aposta num plano de revitalização da região para convencer o banco a vendê-lo. O objetivo é conseguir levar comércio para o entorno, entre outras vantagens além dos dias de jogos.