Sebastián Sosa, goleiro do Vélez - Reprodução

Publicado 19/03/2024 14:17 | Atualizado 19/03/2024 14:20

Argentina - Quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, foram detidos pela polícia argentina, acusados de abuso sexual por uma jornalista . Os atletas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín foram colocados sob custódia, após prestarem depoimentos sobre o caso, na última segunda (19). O clube argentino suspendeu o contrato dos jogadores.

O quarteto aguarda a decisão do juíz Lucas Alfredo Taboada, para saber se seguirão presos ou se irão aguardar o processo em liberdade.

Entenda o caso

No dia 6 de março, uma jornalista, de 24 anos, compareceu a uma delegacia, em Tucumán, afirmando ter sido agredida sexualmente por jogadores do Vélez em um hotel da cidade, após o clube argentino ter empatado pelo placar de 0 a 0 com o Atlético Tucumán, pela Copa da Liga Argentina.

De acordo com a jovem, tudo começou quando ela aceitou um convite do goleiro Sosa para ir até o hotel. Chegando lá, se surpreendeu com a presença dos outros jogadores. Após ingerir bebida alcoólica, a mulher relatou ter se sentido mal. Neste momento, ela diz ter sido abusada pelo grupo de atletas.

A jornalista entregou as roupas que usou na noite do ocorrido e o Ministério Público local determinou que ela fosse examinada, além de registros das câmeras de segurança do hotel onde o suposto crime aconteceu e a análise das vestimentas.