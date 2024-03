Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/03/2024 13:47 | Atualizado 19/03/2024 13:47

Tyson aceitou o desafio após descobrir o valor "estratosférico" que receberá pelo combate: 20 milhões de dólares (cerca de R$ 106 milhões). Rio - Lenda do boxe, Mike Tyson, de 57 anos, aceitou o desafio para enfrentar o youtuber Jake Paul, de 27, em uma luta , marcada para o dia 20 de julho, em Dallas, nos Estados Unidos. Apesar da diferença de idade entre os dois,

"Quer dizer, você sabe o que eu respeito, tio Mike... mas obviamente são necessários dois para dançar o tango. Eu sinto que provavelmente haverá um bom pagamento para Mike. Ele provavelmente acabará ganhando cerca de 20 milhões (de dólares) e está prestes a completar 58 anos. Literalmente, Jake tem 27 anos e Mike tem 57", contou Henry Cejudo, ex-lutador do UFC e amigo de Tyson, ao podcast 'Pound 4 Pound'.

Mike Tyson não sobe ao ringue há quatro anos, quando enfrentou Roy Jones Jr. em um combate de exibição. Profissionalmente, a última luta do lendário boxeador foi há 20 anos.

"Não gosto disso (diferença de idade), mas estava com Mike quando ele se preparava para a luta com Roy Jones Jr. Esse cara é disciplinado, fica mal-humorado quando está no campo de luta. Levanta às 5 horas da manhã. Se há alguém super feroz que pode potencialmente expulsar esse cara (Jake Paul), é Mike", completou Cejudo.