Arturo Vidal em ação pelo Colo-Colo - Rodrigo Arangua / AFP

Arturo Vidal em ação pelo Colo-ColoRodrigo Arangua / AFP

Publicado 19/03/2024 13:58 | Atualizado 19/03/2024 14:19

Rio - Cabeça de chave do Grupo A da Libertadores, o Fluminense terá o Colo-Colo, do Chile, como um dos maiores desafios dessa fase da competição. Destaque do clube chileno, o volante Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo disse conhecer o elenco tricolor e desafiou Marcelo, citando os pontas Marcos Bolados e Cristián Zavala, conhecidos por serem jogadores de velocidade, para provocar o lateral-esquerdo.

"Eu conheço-os. Tenho vários amigos lá (no Fluminense) como Renato Augusto e Douglas Costa. Mas espere. Já quero ver o Marcelo contra o Zavala ou o Bolados, quero vê-lo quando eles correrem do lado dele", afirmou Vidal, em entrevista ao jornal chileno "La Tercera".

"Gostei deste grupo. Estão todos muito iguais. No mais, vamos, Colo-Colo. Confie, pessoal", complementou.

Vidal, que foi revelado pelo Colo-Colo, retornou ao clube após 17 anos no início de 2024. Antes de voltar ao "Cacique", o volante defendeu as camisas de Athletico-PR, Flamengo (onde foi campeão da Copa do Brasil de 2022), Internazionale, Bayern de Munique, Juventus e Bayer Leverkusen.



Fluminense e Colo-Colo se enfrentarão pelas segunda e quarta rodada da Libertadores. O primeiro confronto entre as duas equipes acontecerá entre os dias 9 e 11 de abril, sob o mando do Tricolor, ainda sem horário definido.