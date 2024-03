Marisa Santiago trabalha no Bahia e foi chamada para os amistosos da Seleção - Reprodução / Bahia EC

Marisa Santiago trabalha no Bahia e foi chamada para os amistosos da SeleçãoReprodução / Bahia EC

Publicado 18/03/2024 16:48 | Atualizado 18/03/2024 18:58

A seleção brasileira se apresentou, na noite do último domingo (17), para os amistosos contra Inglaterra, no dia 23 de março, e Espanha, no dia 26. Junto da comissão e dos jogadores, está uma novidade: a psicóloga do Bahia, Marisa Santiago, também fará parte da delegação durante o período na Europa. É a primeira vez em dez anos que a comissão técnica do Brasil conta com uma profissional da área. A última vez foi em 2014, ainda sob o comando de Felipão. Inglaterra -, para os amistosos contra Inglaterra, no dia 23 de março, e Espanha, no dia 26. Junto da comissão e dos jogadores, está uma novidade: a psicóloga do Bahia, Marisa Santiago, também fará parte da delegação durante o período na Europa. É a primeira vez em dez anos que a comissão técnica do Brasil conta com uma profissional da área. A última vez foi em 2014, ainda sob o comando de Felipão.

Depois do 7 a 1 na Copa do Mundo daquele ano, toda a comissão foi demitida pela CBF. Desde então, nenhum treinador que sucedeu Felipão (Dunga, Tite, Ramon Menezes e Fernando Diniz) solicitou a contratação de psicólogos.

A decisão em ter a função novamente foi do novo diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, em conjunto com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Marisa Santiago, entretanto, não será uma funcionária fixa da CBF, mas será convocada em época de Data Fifa.

"O maior desafio é entender um pouco a cabeça dos jovens com cada um pensando de um jeito na rede social. A ideia da psicologia do esporte tem duas linhas mestra: uma com desempenho e resultado, performance, e a outra é a parte da saúde mental. É uma questão mundial e estamos aqui para ajudar da melhor maneira", disse Marisa.