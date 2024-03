Wallace Yan, do Flamengo, foi um dos artilheiros da Libertadores Sub-20 - Divulgação

Wallace Yan, do Flamengo, foi um dos artilheiros da Libertadores Sub-20Divulgação

Publicado 18/03/2024 17:15

Rio - O Flamengo foi campeão da Libertadores Sub-2 em grande virada para cima do Boca Juniors, por 2x1 e conquistou pela primeira vez o título da competição. Um dos artilheiros foi o atacante Wallace Yan, com quatro gols em cinco jogos, que dividiu o posto de principal goleador com o companheiro de elenco Iago, zagueiro.

O atacante, que chegou ao Rubro-Negro na categoria sub-17, comentou sobre a conquista no início de 2024, agradeceu ao técnico Mário Jorge pelo suporte em meio à transição para mudança de posição e comemorou a oportunidade que teve na equipe principal.

"Emoção muito grande. Primeira Libertadores, saímos campeões e tive a oportunidade de ser artilheiro. Tudo que não marquei na Copinha, deixei pra agora (risos). Grato ao professor Mário Jorge que deu a oportunidade e confiança e soube me mostrar o caminho, quando ele me trocou de posição, pude aproveitar e consegui ajudar, e graças a Deus deu tudo certo. Muito feliz com tudo que está acontecendo", iniciou.

"Tem sido um início de ano maravilhoso, fiz a estreia pelo profissional, no Carioca, fiz uma boa Copinha. Só agradecer a Deus e a todo grupo por essa conquista, tanto individual como coletiva. Faltou só o troféu de artilheiro, que eles esqueceram de entregar, mas disseram que vai chegar durante a semana (brincou)", disse.", completou Wallace Yan.

Com o título da Libertadores Sub-20, o Flamengo está classificado para o Mundial de Clubes, que será disputado em partida única contra o campeão europeu da temporada. Porto-POR e Milan-ITA, e Olympiacos-GRE e Nantes-FRA farão semifinais do torneio em abril.