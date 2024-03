Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Foto: Norberto DUARTE / AFP

Publicado 18/03/2024 16:36

Paraguai - Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, garantiu que a entidade terá "tolerância zero" para casos de racismo na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Em entrevista à jornalista Monique Vilela, o mandatário afirmou que medidas duras serão tomadas para novos casos de discriminação racial.

"Tolerância zero para nós. Essa é uma questão muito importante para nós, que falamos na FIFA, porque não é só os jogadores daqui da América que sofrem com a discriminação. E isso não é só para nós, mas também para jogadores da África, outras partes do continente. A parte daqui é importante. Mas a gente também tem que proteger os nossos jogadores que estão fora do continente".

Segundo levantamento feito pelo "Observatório da Discriminação Racial no Futebol", os casos de discriminação racial nas competições da Conmebol ultrapassaram todas as marcas estabelecidas em 2022, tendo um aumento de 50% no número de ocorrências. Além disso, dos 51 casos que ocorreram entre 2014 e 2022, apenas 15 passaram por julgamento e os indivíduos foram punidos.

O sorteio dos grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecerá nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.