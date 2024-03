Vini Jr foi alvo de ofensas de torcedores durante partida do Campeonato Espanhol - Giuseppe Cacace / AFP

Vini Jr foi alvo de ofensas de torcedores durante partida do Campeonato EspanholGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 18/03/2024 18:47 | Atualizado 18/03/2024 18:53

Espanha - O Real Madrid denunciou o árbitro Martínez Munuera por omitir ofensas da torcida do Osasuna contra Vini Jr, durante a vitória merengue por 4 a 2, no sábado (16), pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o clube, o juiz não registrou de 'forma voluntária e deliberada os insultos na súmula do duelo'.

"Nosso clube apresentou queixa ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol contra o árbitro Juan Martínez Munuera, em decorrência da negligência na elaboração do relatório do árbitro. Este árbitro omitiu voluntária e deliberadamente os insultos e gritos humilhantes repetidamente dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior, apesar de ter sido avisado insistentemente pelos nossos jogadores no mesmo momento em que ocorriam.", diz o Real Madrid, no comunicado.

Em um vídeo mostrado pela emissora Gol Television, nesta segunda (18), é possível ver torcedores do Osasuna gritando "Vinicius, morra! Vinicius, morra!" para o brasileiro. Após marcar um dos gols, o brasileiro respondeu às provocações, colocando a mão no ouvido.

Ainda no comunicado, o Real Madrid destaca que levou a denúncia à Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte.

Confira o comunicado

Depois dos graves insultos proferidos, mais uma vez, ao nosso jogador Vinicius Junior, neste caso durante o último jogo da Liga disputado pela nossa equipa no El Sadar, o Real Madrid C.F. comunica o seguinte:



– Nosso clube apresentou queixa ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol contra o árbitro Juan Martínez Munuera, em decorrência da negligência na elaboração do relatório do árbitro. Este árbitro omitiu voluntária e deliberadamente os insultos e gritos humilhantes repetidamente dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior, apesar de ter sido avisado insistentemente pelos nossos jogadores no mesmo momento em que ocorriam.

– Além disso, o Real Madrid também apresentou queixa a este órgão federativo em relação aos referidos insultos e gritos humilhantes, e os encaminhou à Comissão Permanente contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância do Esporte, para que aqueles que proferiram sejam identificados e punidos.



– Diante destes infelizes acontecimentos ocorridos no El Sadar, o Real Madrid ampliou a denúncia que apresentou na última sexta-feira, 15 de março, à Procuradoria-Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação, pelos insultos racistas e odiosos dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior nas proximidades do Estádio Olímpico de Montjuic e do Estádio Metropolitano de Madrid, solicitando a identificação dos autores.



O Real Madrid condena mais uma vez estes violentos ataques de racismo, discriminação e ódio, e exige que sejam tomadas as medidas necessárias, de uma vez por todas, para erradicar a violência que o nosso jogador Vinicius Junior tem sofrido.