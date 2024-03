Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Divulgação

Publicado 18/03/2024 17:01

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comntou sobre as declarações de John Textor acerca das supostas manipulações de resultados no futebol brasileiro. O mandatário da entidade exigiu clareza do dono majoritário da SAF do Botafogo, que afirmou ter provas de corrupção na arbitragem, e garantiu que a CBF luta contra a manipulação e a favor da lisura no esporte.

"O que a gente quer no futebol é clareza, de uma forma que seja também nas citações quando diz. A gente vai estar sempre comungando com quem quer clareza no futebol, é o que a gente quer também", afirmou Ednaldo, ao "ge".

"A CBF firmou contrato recentemente com a SIGA, para auxiliar não só combate de manipulação, mas todo tipo de crime no futebol, como lavagem de dinheiro. Na véspera do jogo em Wembley, no treino Fifa, vamos assinar contrato com a ISS, também uma das maiores que combate manipulação de resultado no mundo, então é o que a CBF tem feito para que o futebol seja bem transparente", complementou.

Ednaldo Rodrigues acionou John Textor na justiça em 2023 após o dirigente se revoltar com a arbitragem da partida entre Palmeiras e Botafogo, afirmar que o jogo foi roubado e pedir a renúncia do mandatário da CBF.