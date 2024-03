Vini Jr durante atividade da seleção brasileira - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 18/03/2024 15:42

Rio - O técnico Dorival Junior não perdeu tempo e já comandou o primeiro treino da seleção brasileira. O treinador comandou a atividade na tarde desta segunda-feira (18), no CT do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. Quase todos os jogadores ficaram à disposição para o treinamento.

As únicas ausências foram o goleiro Léo Jardim, do Vasco, que desembarca na Inglaterra na noite desta segunda-feira após conexão em Portugal, e o zagueiro Bremer, convocado de última hora para o lugar de Gabriel Magalhães. O defensor da Juventus, da Itália, deve se apresentar na terça.

A comissão técnica de Dorival Junior dividiu a atividade com dois grupos: um com jogadores que atuaram no sábado (16) ou folgaram no fim de semana para trabalhos no campo e outro com quem entrou em campo no domingo (17) para um trabalho regenerativo.

A seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, no dia 23, em Wembley, em Londres, e depois encara a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.