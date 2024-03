Estádio Correão, em Cabo Frio - Divugação

Publicado 18/03/2024 16:04 | Atualizado 18/03/2024 16:12

Rio - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) arquivou o inquérito que investigava um suposto caso de manipulação de resultados da Sociedade Esportiva Búzios em partida pela Série B2 do Campeonato Carioca, a Quarta Divisão do Estadual. A determinação foi por parte do auditor Dilson Neves Chagas.

Em nota, o Búzios se manifestou e destacou sua responsabilidade e ética na condução das atividades do clube. O caso citado na abertura do inquérito aponta anormalidades no jogo entre Búzios e Rio São Paulo, dia 9 de outubro, pela quarta rodada da Taça Maracanã, que terminou com derrota de 5 a 1 do time investigado pelo TJD.

Dilson Neves Chagas destacou alto número de apostas para a derrota por ao menos cinco gols contra o Búzios e enxergou evidências de manipulação de resultados, mas sem poder ir além nas investigações por falta de poder para aumentar as buscas por provas em bancos e demais instituições financeiras. Todos os tentos foram anotados no segundo tempo na partida disputada no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira - único jogo do Búzios fora do Correão, estádio de Cabo Frio.

"No caso presente, entendo que houve a manipulação do resultado, mas não tenho como determinar a autoria do ilícito, sendo expressamente vedado pelo ordenamento jurídico imputar a qualquer pessoa a autoria de ilícito sem lastro probatório de sua conduta", disse o auditor.

As suspeitas levantadas na época fizeram com que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) afastasse a Sociedade Esportiva Búzios das atividades, assim como a determinação de w.o em todos os jogos restantes na Série B2. A equipe foi rebaixada em último lugar.

Veja o posicionamento do Búzios após o arquivamento do inquérito:

"A Sociedade Esportiva de Búzios vem por meio de sua assessoria esclarecer à imprensa e ao público em geral que o processo que a envolvia, relacionado a acusações de manipulação de resultados no futebol, foi arquivado por falta de provas da autoria.



A Seb havia sido afastada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) por “suspeita” dessas alegações. No entanto, após uma análise minuciosa dos fatos o inquérito foi arquivado devido à ausência de evidências que comprovassem qualquer envolvimento da instituição em práticas ilícitas.



Ressaltamos nosso compromisso com a integridade e a transparência no esporte, reafirmando que a Sociedade Esportiva de Búzios sempre pautou suas ações pelos mais elevados princípios éticos e esportivos. Continuaremos trabalhando arduamente para promover o desenvolvimento do futebol de forma justa e honesta, mantendo nosso comprometimento com a ética e a lisura em todas as nossas atividades.

Agradecemos o apoio dos nossos torcedores, parceiros e da comunidade esportiva em geral durante todo esse processo, e permanecemos firmes na busca pela excelência e pelo respeito dentro e fora dos gramados."