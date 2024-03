Richarlison se apresentando à seleção brasileira em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/03/2024 14:49

Inglaterra - O atacante Richarlison, do Tottenham, voltou a ser convocado para a Seleção após cinco meses, e não escondeu sua felicidade em retornar a defender a camisa do Brasil. O jogador se disse "o cara mais feliz do mundo" por ser convocado para os jogos contra a Inglaterra, no próximo sábado (23), e Espanha, no dia 26.

"Sou o cara mais feliz do mundo só por estar aqui novamente, vestindo essa camisa", iniciou Richarlison. O atacante se apresentou ao hotel da Seleção em Londres, onde morou em 2017, logo após se sair do Fluminense para defender o Watford, e comentou sobre seu retorno ao local.

"Me sinto em casa. Morei aqui por um mês quando chegava para jogar no Watford. Aqui estou perto de tudo e estou muito feliz", acrescentou.

Richarlison também comentou suas expectativas para a nova comissão técnica da seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior e projetou o amistoso contra a Inglaterra, país onde atua desde 2017. O jogador revelou uma conversa que teve com o meia James Maddison, seu companheiro de Tottenham e que jogará pela seleção inglesa contra o Brasil.

"Espero que o professor possa fazer um grande trabalho. Estou disposto a ajudá-lo. A gente tem um grande ciclo pela frente. O professor é um vitorioso e a gente vai aproveitar o máximo possível", disse Richarlison.

"Já até falei ao Maddison, que lá dentro do campo não tem esse negócio de amizade. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e, de preferência, com a vitória", concluiu.

Richarlison não entra em campo pela seleção brasileira desde outubro, quando jogou na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias. O atacante chegou a ser convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, entretanto, foi cortado da lista por conta de lesão.