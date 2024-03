Momento em que Acerbi se desculpa com Juan Jesus, após brasileiro acusá-lo de racismo - Reprodução de vídeo / sport Mediaset

Publicado 18/03/2024 14:31

O zagueiro Acerbi, da Inter de Milão, não está mais na lista de convocados da Itália para dois amistosos, nos Estados Unidos, após uma acusação de racismo do brasileiro Juan Jesus, do Napoli, no domingo (17). O corte aconteceu após o italiano se apresentar à delegação e conversar com o técnico Gianluca Mancini.

Em nota, a federação italiana falou em "suposta expressão racista" e contou que Acerbi explicou, na conversa, que "não houve intenção difamatória, denegridora (Sic) ou racista de sua parte". Ainda segunda ela, o corte da Itália deveu-se para "garantir a serenidade necessária à seleção nacional e ao próprio jogador".



O caso aconteceu no empate em 1 a 1 entre Inter de Milão e Napoli. As câmaras de transmissão flagraram Juan Jesus reclamar com o árbitro Federico La Penna. A imprensa italiana fez a leitura labial, informando que o brasileiro disse: "Ele me chamou de negro. Assim não dá".

Pouco depois, o árbitro vai em direção a Acerbi, que na sequência cumprimenta Juan Jesus. O brasileiro explicou, em entrevista à Dazn italiana, que o zagueiro italiano se desculpou.

"Ele foi um pouco longe demais com suas palavras, mas é um cara legal. Ele pediu desculpas e está tudo bem", disse.



A Itália enfrenta a Venezuela na quinta-feira (21) e o Equador, no domingo (24).