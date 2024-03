Vini Jr foi recepcionado pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr foi recepcionado pelo técnico da seleção brasileira, Dorival JúniorRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/03/2024 13:04

Vini Jr se apresentou à seleção brasileira na manhã desta segunda-feira (18), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar os trabalhos sob o comando de Dorival Júnior. O atacante do Real Madrid se mostrou animado para os dois amistosos contra adversários europeus e dois dos mais fortes no cenário mundial, contra Inglaterra e Espanha.



"É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", afirmou em entrevista à CBF TV.



Os confrontos serão os dois primeiros com Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Além de poder iniciar um novo trabalho, Vini Jr vê os amistosos como preparação para a disputa da Copa América, no meio do ano.



"Cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos", avaliou.



O primeiro amistoso será no sábado (23), contra a Inglaterra, em Wembley. E no dia 26, o Brasil enfrentará a Espanha, no Santiago Bernabéu, casa do Real, Madrid e onde Vini Jr conhece bem.



"Vai ser uma emoção muito grande poder jogar onde é minha casa, junto à maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da Seleção, que é sempre o mais importante", completou.