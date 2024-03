Taça Libertadores de 2024 tem três clubes do Rio na disputa: Botafogo, Flamengo e Fluminense - Divulgação/Conmebol

Publicado 18/03/2024 18:10

começa às 20h desta segunda-feira (18), a Conmebol fez uma simulação para avaliar todo o processo. E o Botafogo foi quem pegou o grupo mais complicado entre os três carioca, com dois jogos na altitude e um outro brasileiro. Já Flamengo e Fluminense teriam confrontos contra clubes tradicionais.

Pela simulação, o Fluminense, que obrigatoriamente fica no Grupo A por ser o atual campeão da Libertadores, enfrentaria Estudiantes (ARG), Universitário (PER) e Nacional (URU).



Também cabeça de chave, o Flamengo ficaria no Grupo B, que também teria Cerro Porteño (PAR), San Lorenzo (ARG) e Colo-Colo (CHI).



E o Botafogo, que por vir da fase preliminar está no pote 4 do sorteio da Libertadores, cairia no grupo do Atlético-MG, que está no pote 2. Além de um brasileiro, teria pelo caminho a LDU, que joga na altitude de 2.850 metros de Quito, e The Strongest, em La Paz, a 3.640 m.



Veja como ficariam os grupos da Libertadores pela simulação

Grupo A: Fluminense, Estudiantes (ARG), Universitário (PER) e Nacional (URU)



Grupo B: Flamengo, Cerro Porteño (PAR), San Lorenzo (ARG) e Colo-Colo (CHI)



Grupo C: Grêmio, Junior (COL), Tachira (VEN) e Liverpool (URU)



Grupo D: São Paulo, Bolivar (BOL), Millonarios (COL) e Cobresal (CHI)



Grupo E: Peñarol (URU), Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Palestino (CHI)



Grupo F: River Plate (ARG), Barcelona (EQU), Alianza Lima (PER) e Caracas (VEN)



Grupo G: Palmeiras, Independiente Del Valle (EQU), Rosario Central (ARG) e Huachipato (CHI)



Grupo H: LDU (EQU), Atlético Mineiro, The Strongest (BOL) e Botafogo