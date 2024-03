Piquerez foi cortado da convocação da seleção do Uruguai após confundir o horário do voo - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Piquerez foi cortado da convocação da seleção do Uruguai após confundir o horário do vooPablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 18/03/2024 17:28

Rio - O lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, foi cortado da convocação do Uruguai. O jogador tinha o embarque marcado para segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), mas uma alteração na data causou confusão entre o clube paulista e a federação uruguaia.

Inicialmente, a federação uruguaia tinha avisado ao Palmeiras que a viagem do lateral-esquerdo seria nesta segunda, às 15h. Porém, no domingo pela manhã, houve o aviso ao Alviverde que a passagem tinha sido remarcada para o domingo, no mesmo horário.

O Palmeiras chegou a conversar com a federação para buscar outro voo a Piquerez, mas a comissão de Marcelo Bielsa optou pela desconvocação. O lateral estava entre os nomes "reservados" por Bielsa, que manteve a lista final em sigilo até a apresentação da delegação.

O Uruguai enfrenta o País Basco, no dia 23 de março, no estádio San Mamés, em Bilbao, e a Costa do Marfim, no dia 26, no estádio Bollaert-Delelis, em Lens, na França.