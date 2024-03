Lionel Messi é o capitão da seleção argentina - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 18/03/2024 17:22

Estados Unidos - Nesta segunda-feira, 18, a seleção argentina anunciou que Lionel Messi foi cortado da lista de convocados para os amistosos da data Fifa do mês de março. De acordo com o comunicado da Albiceleste, o atacante sofreu lesão num grupo muscular que forma o tendão isquiotibial, localizado na região posterior da coxa. No caso de Messi, o problema é no lado direito.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — Selección Argentina (@Argentina) March 18, 2024

Messi se machucou durante a vitória do Inter Miami sobre o Nashville por 3 a 1, válida pela Liga dos Campeões da CONCACAF, na quarta-feira passada. Na ocasião, foi substituído aos cinco minutos do segundo tempo.

Os jogadores convocados começaram a se apresentar no último domingo. A expectativa é de que o grupo da seleção argentina fique completo até terça-feira.

Nesta data Fifa, a seleção argentina enfrentará El Salvador no dia 22. Posteriormente, em 26, encara a Costa Rica. Os dois jogos acontecerão nos Estados Unidos.