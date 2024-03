Goleiro do Nova Iguaçu, Fabrício deixou o Maracanã de metrô após classificação para a final do Campeonato Carioca - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/03/2024 16:53

Após ajudar o Nova Iguaçu a fazer história eliminando o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, no último domingo (17), o goleiro Fabrício chamou atenção por um motivo curioso: ao término da partida, o jogador deixou o Maracanã de metrô. Ele foi reconhecido por torcedores e a foto acabou viralizando nas redes sociais. Rio -, no último domingo (17), o goleiro Fabrício chamou atenção por um motivo curioso:Ele foi reconhecido por torcedores e a foto acabou viralizando nas redes sociais.

Em contato com o site "ge", Fabrício confirmou a veracidade da imagem. Segundo o goleiro, andar de transporte público é algo comum na vida dos atletas do Nova Iguaçu.

"Sou um cara muito simples, tranquilo, e para mim essa é uma situação muito normal. Vários atletas do Nova Iguaçu vão de ônibus, de metrô ou carona para os treinos. A gente sabe que acaba chamando atenção, mas não é nada que fuja da nossa realidade, da nossa rotina", disse o jogador.

Fabrício foi peça importante para o Nova Iguaçu superar o Vasco e ir à final do Carioca. Além das boas defesas, o goleiro também foi o responsável por iniciar o contra-ataque que terminou no gol de Bill, que deu a vitória por 1 a 0 ao Orgulho da Baixada no segundo jogo da semifinal.

Agora, o Nova Iguaçu terá duas semanas livres para se preparar para o momento mais importante de sua história. O time fará o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no dia 31 de abril.