Confusão no gramado entre torcedores do Trabzonspor e jogadores do FenerbahçeHandout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Publicado 18/03/2024 16:13

Turquia - Uma confusão generalizada marcou a derrota do Trabszonspor para o Fenerbahçe por 3 a 2, no último domingo (17), pelo Campeonato Turco. Após o apito final, ultras da equipe perdedora invadiram o campo do Estádio Papara Park para atacar os jogadores do time visitante, que responderam com chutes e socos. Por causa do episódio, o Fene cogita abandonar o torneio.

Nesta segunda-feira (18), o clube turco decidiu que uma Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 2 de abril para avaliar o que será feito em relação aos ataques.

"Se for necessário, iremos para uma liga inferior. Quando tomámos esta decisão, a despromoção para uma liga inferior já está em causa. Em vez de morrermos todos os dias, morreremos num dia. Temos de salvar o nosso futuro", afirmou o presidente do Fenerbahçe, que complementou:

"Se nos tratam como um clube marginalizado deste país, temos de determinar o nosso próprio futuro. Isto é muito claro, não se trata de chantagem ou ameaça"

A Federação Turca lamentou o ocorrido e disse que irá agir para que os responsáveis pela confusão sejam identificados e punidos.

"Estamos em comunicação com nossos representantes e funcionários do governo. O que aconteceu nunca é aceitável no futebol, que é um jogo de amizade, paz e fraternidade. Para evitar que esses incidentes se repitam, ninguém deve ter dúvidas de que, uma vez concluídas as investigações, serão impostas as sanções penais necessárias aos responsáveis pelos incidentes", comunicou a Federação Turca.

Não é a primeira vez que algo desse tipo acontece na Turquia. O país vive uma crise de episódios violentos no futebol nesta temporada. Em dezembro, um dirigente do clube Ankaragücü foi preso por agredir o árbitro Halil Umut Meler, o mesmo da partida do último domingo (18). O ocorrido fez com que o Campeonato Turco fosse temporariamente suspenso.

Uma semana depois, já com a competição retomada, um fato inusitado aconteceu: o presidente do Istanbulspor ordenou que seu time saísse de campo em forma de protesto após o juiz não marcar um pênalti na partida contra o Trabzonspor.