Emerson Carioca postou foto encarando Payet após o Nova Iguaçu superar o VascoReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 15:03

Ele postou uma foto encarando o meia francês. Rio - Após o Nova Iguaçu superar o Vasco e se garantir na final do Campeonato Carioca , o atacante Emerson Carioca foi às redes sociais alfinetar o meia Payet.

A imagem foi feita no primeiro jogo da semifinal do Carioca, já que Emerson não entrou em campo no último domingo (17). Na legenda, o jogador do Nova Iguaçu escreveu a legenda "Aqui é os crias (sic)".

O Nova Iguaçu conseguiu superar o Vasco sendo superior nos dois jogos da semifinal. Após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o clube da Baixada selou a classificação com a vitória por 1 a 0 no último domingo, no Maracanã. O atacante Bill, ex-Flamengo, foi quem fez o gol da partida.

Agora, o Nova Iguaçu terá duas semanas para se preparar para o momento mais importante de sua história. O time fará o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no dia 31 de abril.