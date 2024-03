Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira - Staff Images/CBF

Dorival Júnior, técnico da seleção brasileiraStaff Images/CBF

Publicado 18/03/2024 12:37

o zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado por lesão e será substituído por Bremer, da Juventus. Gabriel Magalhães em ação pela seleção brasileira Vitor Silva/CBF Inglaterra - A seleção brasileira perdeu mais um jogador por lesão para os amistosos que disputará na Europa durante a data Fifa. Nesta segunda-feira (18),

Bremer em ação pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF "Já havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa. Uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim, da Itália", explicou o técnico Dorival Júnior.

Gabriel Magalhães é o quinto jogador que Dorival perde por lesão para seus primeiros jogos no comando do Brasil. Antes dele, o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o atacante Martinelli e o volante Casemiro também foram cortados.

O primeiro compromisso do Brasil sob o comando de Dorival Júnior será no sábado (23), contra a Inglaterra, em Wembley. Depois, a equipe enfrentará a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.